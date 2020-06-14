В Самаре на восемь часов задержали рейс в Москву из-за технической неисправности самолета
На момент написания материала происходила посадка пассажиров на воздушное судно
Все пассажиры дожидались вылета в аэропорту.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В аэропорту Курумоч на восемь часов задержали рейс «Самара – Москва» авиакомпании «Сибирь». Он должен был вылететь в столицу в 11:55, однако этого не произошло по техническим причинам – из-за неисправности системы централизованной заправки самолета, сообщает Куйбышевская транспортная прокуратура.
На рейс были зарегистрированы 75 человек, в том числе двое детей. Одному ребенку меньше двух лет.
На момент написания материала происходила посадка на воздушное судно. Все пассажиры дожидались вылета в аэропорту, жалоб не было.
ИСТОЧНИК KP.RU