2020-06-14T19:14:11+03:00
Общество

В Самаре на восемь часов задержали рейс в Москву из-за технической неисправности самолета

На момент написания материала происходила посадка пассажиров на воздушное судно
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Все пассажиры дожидались вылета в аэропорту.Все пассажиры дожидались вылета в аэропорту.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В аэропорту Курумоч на восемь часов задержали рейс «СамараМосква» авиакомпании «Сибирь». Он должен был вылететь в столицу в 11:55, однако этого не произошло по техническим причинам – из-за неисправности системы централизованной заправки самолета, сообщает Куйбышевская транспортная прокуратура.

На рейс были зарегистрированы 75 человек, в том числе двое детей. Одному ребенку меньше двух лет.

На момент написания материала происходила посадка на воздушное судно. Все пассажиры дожидались вылета в аэропорту, жалоб не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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