«Акрон» объявил соперника по первым контрольным матчам после возобновления тренировок
Тольяттинский «Акрон», который готовится к сезону в ФНЛ, объявил первого соперника на июньском сборе. Два контрольных поединка «красно-черные» проведут против недавнего соперника по группе «Урал-Приволжье» ПФЛ ульяновской «Волги».
- В связи с еще действующими ограничениями в соседнем регионе гостевой матч для «красно-черных» пройдет в закрытом режиме на нейтральной территории в Сызрани, - рассказали в пресс-службе «Акрона».
Напомним, в дебютном сезоне на профессиональном уровне тольяттинский клуб завоевал право выступать в ФНЛ. Команда подала документы на повышение и сейчас ждет решения лиги.
ИСТОЧНИК KP.RU