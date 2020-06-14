2020-06-14T20:13:17+03:00
Спорт

«Акрон» объявил соперника по первым контрольным матчам после возобновления тренировок

Тольяттинцы проведут две встречи в закрытом режиме против ульяновской «Волги»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Обе встречи пройдут на следующей неделе. Фото: ФК «Акрон».Обе встречи пройдут на следующей неделе. Фото: ФК «Акрон».
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Тольяттинский «Акрон», который готовится к сезону в ФНЛ, объявил первого соперника на июньском сборе. Два контрольных поединка «красно-черные» проведут против недавнего соперника по группе «Урал-Приволжье» ПФЛ ульяновской «Волги».

- В связи с еще действующими ограничениями в соседнем регионе гостевой матч для «красно-черных» пройдет в закрытом режиме на нейтральной территории в Сызрани, - рассказали в пресс-службе «Акрона».

Напомним, в дебютном сезоне на профессиональном уровне тольяттинский клуб завоевал право выступать в ФНЛ. Команда подала документы на повышение и сейчас ждет решения лиги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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