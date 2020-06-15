2020-06-15T06:06:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тольятти, последние новости на 15 июня 2020 года: заболели уже почти тысяча человек

Рассказываем самые интересные последние новости про коронавирус в Тольятти на 15 июня 2020 года, что происходит прямо сейчас
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
Поделиться:
Тольяттинские врачи как и их коллеги по региону работают не покладая рукТольяттинские врачи как и их коллеги по региону работают не покладая рукФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Почти тысяча человек с коронавирусом с начала пандемии, новый скачок, планы на лабораторию и жесткие ограничения - эти и другие новости про коронавирус в Тольятти на 15 июня 2020 года рассказываем прямо сейчас.

На 15 июня в Тольятти выявили 975 зараженных коронавирусом пациентов. Чаще всего их - как и везде в регионе - находят среди тех, кто уже попал в поле зрения медиков с пневмонией или серьезными осложнениями ОРВИ. Среди заболевших - 19 сотрудников АВТОВАЗа, еще 39 человек на карантине. В больницах с подтвержденным диагнозом находятся 586 человек.

13 июня в Тольятти была вспышка заболеваемости - прибавилось сразу 40 пациентов с подтвержденным диагнозом. В предыдущие дни даже намечалась тенденция к снижению заболеваемости, но пока что ситуация и в городе и в области больше напоминает коронавирусные качели.

Всего на 15 июня в регионе заболели 3804 человека, почти половина из них - 1889 человек уже выздоровели. 46 человек, к сожалению, скончались.

В Тольятти большая часть заболевших - это люди старше 50 лет. Для них инфекция наиболее опасна, именно поэтому их просят защитить: нужно носить маски, соблюдать социальную дистанцию. Сегодня в Тольятти более жесткие ограничения, чем в регионе в целом. Например, горожанам нельзя гулять в парках и скверах, посещать набережную и пляжи. Очень жестко следят за магазинами и любыми торговыми точками: тех, кто не соблюдает санитарные требования, закрывают.

Измениться ситуация с ограничениями может после 16 июля. Пока же вся область находится на первом этапе снятия ограничений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Самарцы скоро снова полетят в путешествия. Смотрим, как готов аэропорт

Фоторепортаж из самарского аэропорта, где готовятся снова принимать сотни самолетов в день(подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре иномарка сбила шестилетнего мальчика на самокате
В Самаре рассказали, что будет с ценами на отели в 2020 году
Самарские юнармейцы смогут принять участие в Параде Победы 2020
Новые ограничения могут снять в Самаре с 16 июня
Коронавирус в Тольятти, последние новости на 15 июня 2020 года: заболели уже почти тысяча человек
Коронавирус в Самаре, последние новости на 15 июня 2020 года: поставлен абсолютный рекорд заболевших
«Акрон» объявил соперника по первым контрольным матчам после возобновления тренировок
В Самаре 13-летний мальчик упал с крыши многоэтажки и разбился
В Самаре на восемь часов задержали рейс в Москву из-за технической неисправности самолета
Средняя стоимость квадратного метра жилья в Самаре выросла
Президент БК «Самара»: «Если Единая лига ВТБ нас пригласит, мы будем готовы»
«Ниссан» перевернулся из-за того, что пролетел на красный: в полиции рассказали подробности ДТП с перевертышем в Самаре
В Самарской области рыбак поймал 26-килограммового толстолобика
«Крылья Советов» и «Рубин» сыграли товарищеский матч на «Самара Арене» в закрытом режиме
Под Сызранью агрессивные рыбаки вооружились косами
Вот что не хватало! Саратовский музыкант в стихах порадовался предложению о ссылке Ефремова
Стало известно, где и как заразились коронавирусом еще 110 человек в Самарской области
В Самаре после столкновения с «Ладой» перевернулась иномарка
Еще три человека умерли от коронавируса в Самарской области
Новые случаи заражения коронавирусом на 14 июня 2020 года в Самарской области: подтвердились 110 случаев
В Самарской области мотоциклист сбил ребенка
В Чапаевске планируют построить новый завод
Коронавирус в Самаре, последние новости на 14 июня 2020 года: встреча кривых и неожиданная вспышка
Синоптики рассказали, какой погодой в Самаре начнётся рабочая неделя
Стало известно, на какой этап снятия ограничений вышла Самарская область