Коронавирус в Тольятти, последние новости на 15 июня 2020 года: заболели уже почти тысяча человек

15 Июнь 2020 2020-06-15T06:06:04+03:00

Тольяттинские врачи как и их коллеги по региону работают не покладая рук Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рассказываем самые интересные последние новости про коронавирус в Тольятти на 15 июня 2020 года, что происходит прямо сейчас

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Почти тысяча человек с коронавирусом с начала пандемии, новый скачок, планы на лабораторию и жесткие ограничения - эти и другие новости про коронавирус в Тольятти на 15 июня 2020 года рассказываем прямо сейчас.

На 15 июня в Тольятти выявили 975 зараженных коронавирусом пациентов. Чаще всего их - как и везде в регионе - находят среди тех, кто уже попал в поле зрения медиков с пневмонией или серьезными осложнениями ОРВИ. Среди заболевших - 19 сотрудников АВТОВАЗа, еще 39 человек на карантине. В больницах с подтвержденным диагнозом находятся 586 человек.

13 июня в Тольятти была вспышка заболеваемости - прибавилось сразу 40 пациентов с подтвержденным диагнозом. В предыдущие дни даже намечалась тенденция к снижению заболеваемости, но пока что ситуация и в городе и в области больше напоминает коронавирусные качели.

Всего на 15 июня в регионе заболели 3804 человека, почти половина из них - 1889 человек уже выздоровели. 46 человек, к сожалению, скончались.

В Тольятти большая часть заболевших - это люди старше 50 лет. Для них инфекция наиболее опасна, именно поэтому их просят защитить: нужно носить маски, соблюдать социальную дистанцию. Сегодня в Тольятти более жесткие ограничения, чем в регионе в целом. Например, горожанам нельзя гулять в парках и скверах, посещать набережную и пляжи. Очень жестко следят за магазинами и любыми торговыми точками: тех, кто не соблюдает санитарные требования, закрывают.

Измениться ситуация с ограничениями может после 16 июля. Пока же вся область находится на первом этапе снятия ограничений.

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ИСТОЧНИК KP.RU