Новые ограничения могут снять в Самаре с 16 июня
В Самаре с 16 июня могут снять новые ограничения, которые вводились из-за коронавируса. Своим предыдущим постановлением губернатор Самарской области Дмитрий Азаров продлил режим самоизоляции и повышенной готовности до 16 июня с некоторыми оговорками и смягчениями. Так, самарцы могут теперь торжественно жениться, а спортсмены могут тренироваться как на открытом воздухе, так и в помещениях, при этом соблюдая все санитарные требования.
Но неделя прошла и теперь губернатор должен рассказать, как мы будем жить дальше. В прошлый раз новое постановление появилось вечером в последний день, когда действовало старое. В этот раз новые правила могут быть озвучены 16 июня.
Конечно, все ждут от губернатора дополнительных смягчений, но стоит отметить, что ситуация в регионе далека от идеальной. Единственный плюс - число выздоровевших достигло половины от числа заболевших. В Москве эту точку уже давно прошли и это позволило снимать ограничения. Но в Самарской области в последние дни выявляют все больше заболевших. В Самаре в воскресенье был поставлен рекорд - 84 пациента с коронавирусом. Еще девять человек с коронавирусом скончались.
Итоговое решение все равно предстоит принять властям с оглядкой на мнение главного санитарного врача региона. Светлана Архипова должна утвердить предлагаемые дополнительные меры или снятие ограничений.
Напомним, что сегодня в Самаре 1607 зараженных коронавирусом пациентов выявили за все время. В Тольятти - 975, в Сызрани 420. Вспышка в эти выходные была и в Новокуйбышевске, здесь за сутки нашли 12 зараженных. Видимо, это был какой-то очаг заболеваемости.
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ИСТОЧНИК KP.RU