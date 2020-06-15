Самарские юнармейцы смогут принять участие в Параде Победы 2020

15 Июнь 2020 2020-06-15T07:09:21+03:00

В этом году их приглашают встать в строй виртуально

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Самарские .юнармейцы смогут виртуально принять участие в Параде Победы - 2020 в Самаре. Для этого им нужно будет разместить на своей страничке фотографию с одного из прошлых парадов и поставить оговоренные хештеги

Напомним, что юнармейцы и в этом году собирались торжественно промаршировать по площади еще 9 мая, но в планы внес коррективы коронавирус. 24 июня 2020 года парад пройдет в сокращенном режиме, будут обеспечены все меры безопасности. Шагать по площади будут только военнослужащие. Но в Самаре предложили не оставаться в стороне.

- Предлагаю 24 июня провести акцию «В ОДНОМ СТРОЮ» - юнармейский виртуальный Парад Победы! Давайте покажем всем юнармейцам России, что юнармейцы Самарской области в этот день не только зрители у телеэкранов, а находятся вместе с ними в одном парадном строю! - призвал начальник регионального штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Самарской области Алексей Родионо

Чтобы принять участие в акции нужно опубликовать свое фото в соцсетях и поставить хештеги #ВОДНОМСТРОЮ, #ЮНАРМИЯСАМАРА, #ГОДПАМЯТИСЛАВЫ63, #ПОБЕДА75, #ЮНАРМИЯПОМНИТ, #ПАРАДПОБЕДЫ.

Напомним, что Парад Победы в 2020 году пройдет 24 июня. Уже известна полная программа мероприятия. А вечером в этот день прогремит праздничный салют.

ИСТОЧНИК KP.RU