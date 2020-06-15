В Самарской области мошенник обманул на деньги мошенницу
Настоящая мошенническая драма разгорелась в Октябрьске. 51-летний местный житель получил обвинение в совершении преступления. Дело в том, что подозреваемый узнал, что местной жительнице предъявили обвинение в мошенничестве и отмывании денег.
– При личной встрече он убедил ее, что сможет повлиять на решение в отношении нее. За свои услуги он попросил 150 тысяч рублей. При этом оказать эту помощь он не мог. Его задержали сотрудники УФСБ по Самарской области, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
В бардачке автомобиля подозреваемого были обнаружены деньги. Теперь разбираться в этом деле будет суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы
ИСТОЧНИК KP.RU