В Самарской области мошенник обманул на деньги мошенницу

15 Июнь 2020 2020-06-15T09:09:28+03:00

Мужчина взял у женщины 150 тысяч за помощь, которую не мог оказать

Изменить размер текста: A A

Настоящая мошенническая драма разгорелась в Октябрьске. 51-летний местный житель получил обвинение в совершении преступления. Дело в том, что подозреваемый узнал, что местной жительнице предъявили обвинение в мошенничестве и отмывании денег.

– При личной встрече он убедил ее, что сможет повлиять на решение в отношении нее. За свои услуги он попросил 150 тысяч рублей. При этом оказать эту помощь он не мог. Его задержали сотрудники УФСБ по Самарской области, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

В бардачке автомобиля подозреваемого были обнаружены деньги. Теперь разбираться в этом деле будет суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы

ИСТОЧНИК KP.RU