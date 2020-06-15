2020-06-15T09:09:28+03:00
Общество

В Самарской области мошенник обманул на деньги мошенницу

Мужчина взял у женщины 150 тысяч за помощь, которую не мог оказать
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Задержанному грозит пять лет тюрьмыЗадержанному грозит пять лет тюрьмыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Настоящая мошенническая драма разгорелась в Октябрьске. 51-летний местный житель получил обвинение в совершении преступления. Дело в том, что подозреваемый узнал, что местной жительнице предъявили обвинение в мошенничестве и отмывании денег.

– При личной встрече он убедил ее, что сможет повлиять на решение в отношении нее. За свои услуги он попросил 150 тысяч рублей. При этом оказать эту помощь он не мог. Его задержали сотрудники УФСБ по Самарской области, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

В бардачке автомобиля подозреваемого были обнаружены деньги. Теперь разбираться в этом деле будет суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самарской области резко выросло число бессимптомных больных коронавирусом
Медики раскрыли причины смерти еще трех человек с коронавирусом в Самарской области
Стало известно, как и где заболели коронавирусом новые 106 человек в Самарской области
В Самарской области открыли две новые спортивные площадки
На трассе в Самарской области расплющило «Калину» с 2 детьми в салоне
В Самаре сотни домов останутся без горячей воды до конца июня
Самарцы стали чаще покупать подержанные автомобили
В Самарской области от коронавируса умерли еще три человека
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 15 июня 2020 года: подтвердились 106 случаев
В Самарской области осудили мужчину, который планировал «отмазать» двух человек от армии
В Самарской области арестовали мужчину, который отказался от обязательных работ
В Самарской области два подростка украли у женщины кроликов
В Самаре представляют новые "Живые письма"
Житель Сызрани поджег себя и спрыгнул с моста
В Самарской области мошенник обманул на деньги мошенницу
В Самаре иномарка сбила шестилетнего мальчика на самокате
В Самаре рассказали, что будет с ценами на отели в 2020 году
Самарские юнармейцы смогут принять участие в Параде Победы 2020
Новые ограничения могут снять в Самаре с 16 июня
Коронавирус в Тольятти, последние новости на 15 июня 2020 года: заболела уже почти тысяча человек