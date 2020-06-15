Житель Сызрани поджег себя и спрыгнул с моста

15 Июнь 2020 2020-06-15T09:39:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Молодой человек из Сызрани продолжает поражать своими нестандартными играми с огнем, высотой и водой. На сей раз парень поджег себя и спрыгнул с моста.

– Не повторяйте, это опасно. За моей спиной большой опыт в экстремальном спорте. Я провел в нем 15 лет, еще 5 лет я работал каскадером. Все продумано от и до. Перед прыжком я сделал пару тестовых без огня, – написал местный житель в своем аккаунте в инстаграме.

Большинству посмотревших ролик понравился трюк молодого человека, однако нашлись и те, кто оказался встревожен возможным негативным примером парня для более молодого поколения. Отметим, что это уже не первый трюк жителя Сызрани. Ранее 26-летний каскадер уже поджигал себя ради ролика в соцсети.

sokol_3run В Сызрани парень поджег себя и спрыгнул с моста 15.06.20

ИСТОЧНИК KP.RU