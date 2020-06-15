В Самаре представляют новые "Живые письма"

15 Июнь 2020 2020-06-15T13:01:05+03:00

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В Самаре выходит новый выпуск программы "Живые письма" на радио "КП-Самара" 98,2 FM. В 12.17 историю своих бабушки с дедушкой расскажет Екатерина Мизонина, а в 12.33 Александр Павлов расскажет про своего деда Степана Павлова.

Михей Дмитриевич Веселов и Нина Яковлевна Яковлева встретились на I Белорусском фронте. Они вместе дошли до Берлина, а Михей Веселов одним из первых ворвался в здание рейхстага, за что был удостоен наград.

С 1942 года Степан Георгиевич Павлов командовал отдельным учебно-стрелковым батальоном 303 стрелковой дивизии. В боях за опорный пункт севернее города Семилуки Воронежской области его батальон, преодолев проволочное заграждение, уничтожил все огневые точки противника, занял немецкие траншеи и уничтожил более 100 немецких солдат и офицеров. Захватив с боевыми товарищами противо танковую пушку, он направил её в сторону противника и расстреливал немцев. В этих боях умело организовал ход наступления, правильно сосредоточив артиллерийский огонь, в трудную минуту находился сам в боевых порядках и личным примером увлекал бойцов на победу.

Каждый день с 25 мая в эфире радио «Комсомольская правда — Самара» 98,2 FM слушайте новые выпуски «Живых писем». Кроме того, каждая программа будет выложена на сайт samara.kp.ru и будет доступна для скачивания.

ИСТОЧНИК KP.RU