2020-06-15T11:09:59+03:00
Общество

В Самарской области два подростка украли у женщины кроликов

Ущерб от этой кражи составил более 10 тысяч рублей
Владислав КИРСАНОВ
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Парни полностью признали свою винуПарни полностью признали свою винуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Красноярском районе Самарской области произошла кража. У жительницы села Старый Буян пропали 9 кроликов на общую сумму более 10 тысяч рублей. Прибывшие правоохранители провели ряд оперативных мероприятий. Выяснилось, что около сарая, откуда пропали животные, были замечены два подростка.

– По словам потерпевшей, они проживают недалеко от ее дома. Подозрение пало на 14-летнего и 16-летнего парней. Один из них уже был ранее судим за кражу, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

На придомовой территории одного из мальчишек были обнаружены кролики. Выяснилось, что подростки украли животных, чтобы заняться их разведением. Возбуждено уголовное дело, подозреваемые полностью признали свою вину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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