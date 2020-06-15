В Самарской области арестовали мужчину, который отказался от обязательных работ
Житель Хворостянского района Самарской области получил наказание в виде 60 часов обязательных работ. Его осудили за то, что он в порыве спора ударил своего знакомого рукой по лицу.
– Несмотря на то, что местный житель получил все необходимые извещения, к обязательным работам он так и не приступил. Судебный пристав составил на него соответствующий материал, – сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.
Мировой судья рассмотрел протокол, составленный за уклонение от исполнения административного дела. Было принято решение заменить наказание в виде обязательных работ на административный арест. Мужчине предстоит провести пять суток за решеткой.
ИСТОЧНИК KP.RU