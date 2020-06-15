В Самарской области арестовали мужчину, который отказался от обязательных работ

15 Июнь 2020 2020-06-15T11:13:30+03:00

Гражданин не собирался отрабатывать за свой проступок ФОТО: УФССП по Самарской области

Он был осужден за то, что ударил своего знакомого по лицу

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Житель Хворостянского района Самарской области получил наказание в виде 60 часов обязательных работ. Его осудили за то, что он в порыве спора ударил своего знакомого рукой по лицу.

– Несмотря на то, что местный житель получил все необходимые извещения, к обязательным работам он так и не приступил. Судебный пристав составил на него соответствующий материал, – сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Мировой судья рассмотрел протокол, составленный за уклонение от исполнения административного дела. Было принято решение заменить наказание в виде обязательных работ на административный арест. Мужчине предстоит провести пять суток за решеткой.

ИСТОЧНИК KP.RU