2020-06-15T11:13:30+03:00
Общество

В Самарской области арестовали мужчину, который отказался от обязательных работ

Он был осужден за то, что ударил своего знакомого по лицу
Владислав КИРСАНОВ
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Гражданин не собирался отрабатывать за свой проступок ФОТО: УФССП по Самарской областиГражданин не собирался отрабатывать за свой проступок ФОТО: УФССП по Самарской области
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Житель Хворостянского района Самарской области получил наказание в виде 60 часов обязательных работ. Его осудили за то, что он в порыве спора ударил своего знакомого рукой по лицу.

– Несмотря на то, что местный житель получил все необходимые извещения, к обязательным работам он так и не приступил. Судебный пристав составил на него соответствующий материал, – сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Мировой судья рассмотрел протокол, составленный за уклонение от исполнения административного дела. Было принято решение заменить наказание в виде обязательных работ на административный арест. Мужчине предстоит провести пять суток за решеткой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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