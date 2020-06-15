2020-06-15T11:16:33+03:00
Общество

В Самарской области осудили мужчину, который планировал «отмазать» двух человек от армии

Однако сотрудник военкомата отказался от денег
Владислав КИРСАНОВ
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Суд назначил мужчине наказание в виде 5 лет тюрьмы условноСуд назначил мужчине наказание в виде 5 лет тюрьмы условноФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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В Отрадном состоялся суд над местным жителем, которого обвиняли в покушении на посредничество во взяточничестве. Оперативное сопровождение по делу оказывали подразделения ГУ МВД России по Самарской области.

– Следствие доказало, что в конце 2019 года мужчина получил 360 тысяч рублей. Он должен был передать 200 тысяч сотруднику военкомата Отрадного и Кинель-Черкасского района Самарской области, – сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Взамен тот должен был освободить от службы в армии двоих жителей. Однако сотрудник от денег отказался, поэтому задуманное не было доведено до конца. Суд назначил мужчине наказание в виде 5 лет лишения свободы условно, 3 года из которых будут испытательным сроком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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