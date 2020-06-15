Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 15 июня 2020 года: подтвердились 106 случаев

15 Июнь 2020 2020-06-15T11:20:44+03:00

По данным на 15 июня 2020 года в Самарской области выявили 106 новых случаев заражения

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Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 15 июня 2020 года в Самарской области. За минувшие сутки в регионе выявили 106 новых случаев заражения. Таким образом, общее число заболевших в губернии составляет 3910 человек. 1931 из них выздоровел, 49 – скончались.

– Всего за минувшие сутки в России выявили еще 8246 человек с COVID-19. Из них в Москве заболели 1359 жителей, в Московской области – 689. В Санкт-Петербурге и Свердловской области – 252 и 233 человека соответственно, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

Общее число заболевших коронавирусом в России составляет 537 210 человек, 284 539 пациентов выздоровели (4489 за прошедший день), 7091 больной умер. За последний день от инфекции скончались 143 человека. В Самарской области продолжают действовать ограничительные меры. Они продлятся минимум до завтра, 16 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU