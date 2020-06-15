2020-06-15T11:22:37+03:00
Общество

В Самарской области от коронавируса умерли еще три человека

Общее число жертв нового вируса достигло 49 человек
Владислав КИРСАНОВ
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Всего в Самарской области 3910 заболевших COVID-19Всего в Самарской области 3910 заболевших COVID-19Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня, 15 июня, стало известно о новых погибших от коронавируса в Самарской области. За минувшие сутки спасти не удалось еще троих пациентов.

– Таким образом, общее число жертв COVID-19 достигло 49 человек. Смерти в регионе происходят уже 9-й день подряд. Всего на амбулаторном и стационарном лечении остаются 1930 человек, – сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в регионе.

Общее число заболевших в губернии достигло 3910 человек. 1931 из них выздоровел и был выписан. Также в регионе продолжают действовать ограничительные меры. Они продлятся минимум до завтра, 16 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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