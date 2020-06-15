Самарцы стали чаще покупать подержанные автомобили

15 Июнь 2020 2020-06-15T11:01:14+03:00

Эксперты «Авито Авто» отмечают, что интерес к б/у машинам от апреля к маю вырос на 27%

Изменить размер текста: A A

Самарская область постепенно возвращается к привычной жизни. В парках уже вовсю тренируются любители спорта. В середине мая восстановился и даже подрос спрос на автомобили, особенно на те, что с пробегом. Как подсчитали эксперты «Авито Авто», спрос на б/у машины по стране вырос на 42% по сравнению с началом апреля – периодом значительного снижения активности на рынке. Такой резкий рост спроса на портале «Авито Авто» аналитики связали со смягчением ограничительных мер в ряде регионов и с тем, что автодилеры к маю смогли наладить онлайн-продажи.

Аналогичная тенденция отслеживается и в ПФО: здесь в мае спрос на автомобиль с пробегом вырос на 28% по сравнению с апрелем и почти сравнялся с уровнем конца марта – до введения режима самоизоляции.

- В Самаре цифры почти идентичны. Рост спроса от апреля к маю составил 27%. При этом, если сравнить показатели год к году, видно, что в мае 2020 года спрос на подержанные автомобили на «Авито Авто» в Самаре вырос на 1,8%, а значит, интерес к подержанным авто в целом постепенно растет, - отметили эксперты «Авито Авто».

К слову, аналитики отметили, что вторичный рынок в условиях пандемии продемонстрировал большую стабильность, чем рынок новых автомобилей.

Как отметила генеральный директор ГК «ГринФинанс» Наталья Абдулаева, в России и СНГ так исторически сложилось, что большинство покупателей предпочитают именно подержанные авто.

- Согласно статистике нашей компании, на покупку автомобилей с пробегом приходится 54% сделок. Это связано с несколькими причинами: выбор моделей и марок гораздо шире на вторичном рынке, можно купить более престижную марку авто по приемлемой цене, получить значительно лучшую комплектацию за те же деньги, - отмечает Наталья Абдулаева. - Также лизинговые компании с большим удовольствием работают с физическими лицами и финансируют приобретение авто с пробегом, т.к. процедура приобретения максимально упрощена: для одобрения сделки нужны только паспорт и СНИЛС.

По мнению Натальи Абдулаевой, значительную роль в этом сыграли кризисные ожидания в обществе и экономические проблемы, возникшие из-за пандемии. Все это также позволяет прогнозировать рост лизинга авто для физических лиц.

Эксперты «Авито Авто» также отмечают, что средняя стоимость подержанных автомобилей в России пока меняется неоднородно.

- Цены на одни и те же модели в некоторых городах растут, а в других, наоборот, падают. В мае самые высокие средние цены на подержанные автомобили были зафиксированы в Москве (881 000 рублей), в Санкт-Петербурге (707 000 рублей) и в Краснодаре (707 000 рублей), а самые низкие – в Ульяновске (467 000 рублей) и Омске (460 000 рублей). Средняя цена вторичного авто в Самаре составила 605 000 рублей – почти на 2% больше, чем в марте, и на 5,2% больше, чем год назад, - поделились статистикой специалисты «Авито Авто».

А в ГК «ГринФинанс» предоставила список самых ликвидных авто с пробегом по результатам многочисленных рейтингов.

- Среди импортных производителей наиболее востребованы Ford Focus, Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Volkswagen Passat, Skoda Rapid, Skoda Octavia, Toyota Corolla.

- Среди отечественных авто можно отметить Lada Samara, ВАЗ 2107, Lada Priora,l ВАЗ 2110, Lada 4×4, Lada Granta, Lada Vesta, Lada Largus.

- Очевидно, что основной акцент на рынке автомобилей с пробегом сделан на машинах с оптимальным соотношением показателя «цена/качество». Это, несомненно, говорит об осознанности покупки автомобиля и желании клиента максимально эффективно вложить имеющиеся средства, - заметила Наталья Абдулаева. - Наша компания намерена активно развивать сферу услуг в области лизинга автомобилей с пробегом для физических лиц, предоставляя новые, более удобные условия для своих клиентов.

ИСТОЧНИК KP.RU