В Самаре сотни домов останутся без горячей воды до конца июня
Теплосети от Центральной отопительной котельной в Самаре проверят повышенным давлением. В связи с этим со вторника, 16 июня, будет перекрыто горячее водоснабжение.
– Речь идет о домах, которые расположены в пределах улиц Гагарина, Революционной, Скляренко, Врубеля, Московского шоссе, Санфировой, Антонова-Овсеенко, Запорожской, 9 Мая, Промышленности и Авроры, – сообщает пресс-служба ОАО «ПТС».
Все необходимые испытания коммунальщики будут проводить до 30 июня. Горячее водоснабжение будет восстановлено совместно с коммунальными службами после устранения выявленных повреждений. Жителей просят с пониманием отнестись к данным мерам, а также рекомендуют не оставлять свои автомобили вблизи теплотрасс.
ИСТОЧНИК KP.RU