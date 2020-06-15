В Самаре сотни домов останутся без горячей воды до конца июня

15 Июнь 2020 2020-06-15T11:59:13+03:00

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Теплосети от Центральной отопительной котельной в Самаре проверят повышенным давлением. В связи с этим со вторника, 16 июня, будет перекрыто горячее водоснабжение.

– Речь идет о домах, которые расположены в пределах улиц Гагарина, Революционной, Скляренко, Врубеля, Московского шоссе, Санфировой, Антонова-Овсеенко, Запорожской, 9 Мая, Промышленности и Авроры, – сообщает пресс-служба ОАО «ПТС».

Все необходимые испытания коммунальщики будут проводить до 30 июня. Горячее водоснабжение будет восстановлено совместно с коммунальными службами после устранения выявленных повреждений. Жителей просят с пониманием отнестись к данным мерам, а также рекомендуют не оставлять свои автомобили вблизи теплотрасс.

ИСТОЧНИК KP.RU