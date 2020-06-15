В Самарской области открыли две новые спортивные площадки
Министерство спорта Самарской области рассказало об открытии двух спортивных площадок в Безенчукском районе. Первую обустроили во одном из дворов Безенчука, вторую – около одной из школ села Песочное.
– Жители очень ждали эту спортивную площадку, очень рады, что она появилась. Позже мы планируем провести здесь благоустройство, дополнительно сделать зону с тренажерами. Уверена, спортивная жизнь здесь будет кипеть, – цитирует главу Безенчука Наталью Райскую пресс-служба минспорта области.
Глава района Владимир Аникин отметил, что местные спортсмены регулярно занимают лидирующие места в областных соревнованиях, потому новые площадки дадут необходимую поддержку.
ИСТОЧНИК KP.RU