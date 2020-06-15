2020-06-15T12:01:41+03:00
Общество

В Самарской области открыли две новые спортивные площадки

На этот раз повезло Безенчукскому району региона
Владислав КИРСАНОВ
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Жители района давно ждали новые площадки ФОТО: Твиттер Минспорта Самарской областиЖители района давно ждали новые площадки ФОТО: Твиттер Минспорта Самарской областиФото: twitter.com
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Министерство спорта Самарской области рассказало об открытии двух спортивных площадок в Безенчукском районе. Первую обустроили во одном из дворов Безенчука, вторую – около одной из школ села Песочное.

– Жители очень ждали эту спортивную площадку, очень рады, что она появилась. Позже мы планируем провести здесь благоустройство, дополнительно сделать зону с тренажерами. Уверена, спортивная жизнь здесь будет кипеть, – цитирует главу Безенчука Наталью Райскую пресс-служба минспорта области.

Глава района Владимир Аникин отметил, что местные спортсмены регулярно занимают лидирующие места в областных соревнованиях, потому новые площадки дадут необходимую поддержку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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