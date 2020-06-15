Стало известно, как и где заболели коронавирусом новые 106 человек в Самарской области

15 Июнь 2020 2020-06-15T12:03:52+03:00

Выяснили, где и как заразились COVID-19 новые 106 пациентов в Самарской области

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал о новых заболевших по данным на сегодня, 15 июня. Напомним, за сутки было выявлено 106 человек к подтвержденным диагнозом, а общее число инфицированных достигло 3910 жителей.

– 61 человек в Самаре, 14 – в Тольятти. Шесть в Ставропольском районе, по пять – в Отрадном и Кинеле. Еще четыре пациента появилось в Шенталинском районе, трое – в Красноармейском, двое – в Вожском районе. По одному человеку в Жигулевске, Новокуйбышевске, Нефтегорском, Безенчукском, Елховском и Клявлинском районах, – говорится в сообщении.

25 жителей региона ранее контактировали с уже заболевшим. 15 таких человек в Самаре, трое – в Красноармейском районе, по два – в Тольятти и Шенталинском районе, по одному – в Ставропольском, Волжском и Безенчукском районах.

У 47 человек обнаружен коронавирус при диагнозе «внебольничная пневмония и ОРВИ». Еще 34 человека оказались инфицированы не имея никаких клинических проявлений. 1931 житель региона выздоровел и был выписан. 49 – скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU