Медики раскрыли причины смерти еще трех человек с коронавирусом в Самарской области
Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области раскрыл детали гибели еще трех человек с инфекцией в Самарской области. Общее число жертв инфекции в регионе достигло 49 человек.
– Спасти не удалось 69-летнюю женщину, не имевшую дополнительных сопутствующих заболеваний. Также скончались 77-летний мужчина с проблемами сердечно-сосудистой системы, а также 68-летняя женщина с заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, – говорится в сообщении.
Всего в Самарской области 3910 заболевших. 1931 из них выздоровели и были выписаны. Отметим, что в регионе только три человека, которые погибли от вируса, не имея при этом сопутствующих заболеваний.
ИСТОЧНИК KP.RU