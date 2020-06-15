Медики раскрыли причины смерти еще трех человек с коронавирусом в Самарской области

15 Июнь 2020 2020-06-15T12:14:18+03:00

Среди новых жертв есть еще один человек без сопутствующих заболеваний

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области раскрыл детали гибели еще трех человек с инфекцией в Самарской области. Общее число жертв инфекции в регионе достигло 49 человек.

– Спасти не удалось 69-летнюю женщину, не имевшую дополнительных сопутствующих заболеваний. Также скончались 77-летний мужчина с проблемами сердечно-сосудистой системы, а также 68-летняя женщина с заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, – говорится в сообщении.

Всего в Самарской области 3910 заболевших. 1931 из них выздоровели и были выписаны. Отметим, что в регионе только три человека, которые погибли от вируса, не имея при этом сопутствующих заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU