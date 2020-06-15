В Самарской области резко выросло число бессимптомных больных коронавирусом

15 Июнь 2020 2020-06-15T12:29:34+03:00

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Сегодня, 15 июня, в Самарской области выявили еще 106 заболевших коронавирусом. Треть из них – люди, переносившие вирус без каких-либо клинических проявлений.

– За минувшие сутки обнаружили 34 таких человека. Это рекордное количество в регионе. Общее число заболевших на сегодняшний день достигло 3910 пациентов. 1930 из них находятся на амбулаторном и стационарном лечении, – сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавируса в регионе.

Также 1931 житель области выздоровел и был выписан. 49 – скончались. В губернии продолжают действовать ограничительные мероприятия. Они продлятся минимум до 16 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU