2020-06-15T14:40:12+03:00
Общество

В Самарской области на ходу загорелся грузовик

Транспортное средство сгорело дотла [видео]
Владислав КИРСАНОВ
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По предварительным данным, у авто были проблемы с проводкойПо предварительным данным, у авто были проблемы с проводкойФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Сегодня, 15 июня, в Самарской области произошло ДТП. В районе 11:48 на 6 километре трассы М-5 «Урал» загорелся тягач «Скания» без прицепа. Это случилось прямо на ходу.

– По предварительной версии, пожар произошел из-за повреждения проводки. К счастью, 52-летний водитель успел покинуть автомобиль. Однако пришлось перекрыть трассу на непродолжительное время, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Потушить пожар удалось в течение получаса. Как отмечают в региональном ГУ МЧС, в 12:15 огонь был полностью потушен. Отмечается, что сейчас движение восстановлено. Разбираться во всех деталях происшествия предстоит компетентным органам. Автомобиль спасти не удалось – он сгорел дотла.

В Самарской области на трассе М-5 сгорел тягач 15.06.2020.Видео: Происшествия Тольятти

ИСТОЧНИК KP.RU

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