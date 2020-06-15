В Самарской области на ходу загорелся грузовик
Сегодня, 15 июня, в Самарской области произошло ДТП. В районе 11:48 на 6 километре трассы М-5 «Урал» загорелся тягач «Скания» без прицепа. Это случилось прямо на ходу.
– По предварительной версии, пожар произошел из-за повреждения проводки. К счастью, 52-летний водитель успел покинуть автомобиль. Однако пришлось перекрыть трассу на непродолжительное время, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Потушить пожар удалось в течение получаса. Как отмечают в региональном ГУ МЧС, в 12:15 огонь был полностью потушен. Отмечается, что сейчас движение восстановлено. Разбираться во всех деталях происшествия предстоит компетентным органам. Автомобиль спасти не удалось – он сгорел дотла.
В Самарской области на трассе М-5 сгорел тягач 15.06.2020.Видео: Происшествия Тольятти
ИСТОЧНИК KP.RU