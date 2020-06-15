В Самаре обнаружили неожиданное осложнение пандемии коронавируса

15 Июнь 2020 2020-06-15T14:44:13+03:00

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В Самаре нашли неожиданное осложнение от коронавируса. Обнаружили его в канализации. Компания «РКС-Самара» поделилась проблемой: в период самоизоляции все чаще граждане стали смывать в унитаз перчатки и маски, видимо, не в силах донести этот мусор до ведра. Из-за этого образуются сильные засоры, канализационные стоки затапливают не только квартиру, но и соседей, приходится отключать дом от канализации.

- Система водоотведения предназначена исключительно для отвода жидких бытовых отходов, и сбрасывать в нее мусор категорически запрещено, - уточнили в компании.

Чтобы не стать жертвой засора и не утонуть в канализационных стоках, лучше соблюдать правила даже на самоизоляции и не сбрасывать в унитаз что попало. Маскам и перчаткам там точно не место, не стоит также провожать в фаянсового друга бумагу, влажные салфетки, подгузники, тряпки и любой мусор.

В «РКС» напомнили, что за пять месяцев специалистам компании уже пришлось устранять более 2200 засоров в уличных сетях. И все это требует много времени, сил и средств.

ИСТОЧНИК KP.RU