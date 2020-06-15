Иностранец из Омска попытался подкупить самарского полицейского

15 Июнь 2020 2020-06-15T16:53:37+03:00

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Под Тольятти сотрудник ГИБДД остановил автомобиль на стационарном посту. Во время проверки документов подлинность водительских прав 24-летнего иностранного гражданина, приехавшего из Омска, вызвала подозрение у правоохранителя.

– Молодой человек решил откупиться от полицейского. Он предложил ему 11 тысяч рублей за сокрытие выявленных нарушений. Но страж порядка от денег отказался, а также доложил руководителю о произошедшем, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Теперь молодой человек оказался фигурантом уголовного дела по статье «Покушение на дачу взятки должностному лицу». Максимальное наказание подразумевает до восьми лет тюрьмы и денежный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU