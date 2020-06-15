2020-06-15T16:59:49+03:00
Происшествия

В Самаре учитель ударил школьника по лицу за то, что тот сидел на подоконнике

В отношении преподавателя возбудили уголовное дело
Александра БУДАЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Теперь этим делом займется полицияТеперь этим делом займется полицияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самаре на основании материалов прокурорской проверки в полиции возбудили уголовное дело в отношении учителя. Основанием стал инцидент, который произошел в школе № 65 Самары в ноябре 2018 года.

- Во время перемены школьник сидел на подоконнике, к нему подошел учитель и в грубой форме спросил, зачем ребенок сидит там, а потом ударил его рукой по лицу еще до того, как ученик успел что-либо ответить, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в прокуратуре Промышленного района. - После этого учитель еще и угрожал свидетелям произошедшего, требуя, чтобы никто ничего об этом случае не говорил.

Откуда «просочилась» информация, надзорное ведомство не сообщает. Однако, очевидно, что прокурорская проверка показала: рукоприкладство действительно имело место.

Прокурор района вынес постановление о направлении материалов дела в полицию, где в отношении учителя уже возбудили уголовное дело по ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Санкции статьи предусматривают несколько видов наказания: штраф до 100 тысяч рублей, обязательные, исправительные или принудительные работы, а также лишение свободы на срок до 3 лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (846) 270-69-10

Viber/WhatsApp: +7 917 037 91 65

Почта: kpsamara@phkp.ru

ВКонтакте: https://vk.com/kps163

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самарской области случаев пневмонии стало больше на 24%
Более 600 человек в Самарской области остаются под наблюдением врачей по коронавирусу
Ритуальная война продолжается? В Жигулевске снова сожгли транспорт похоронной службы
Самарцам рассказали, какие путешествия их ждут в этом году
В Самаре охотятся за людьми без масок в транспорте
ПСБ запускает конкурс для предпринимателей
В Самаре прокуроры помогли ввести в эксплуатацию долгострой
Полицейские Самарской области нашли водителя, который сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП
В Самаре учитель ударил школьника по лицу за то, что тот сидел на подоконнике
Иностранец из Омска попытался подкупить самарского полицейского
В Самаре обнаружили неожиданное осложнение пандемии коронавируса
В Самарской области на ходу загорелся грузовик