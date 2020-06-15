2020-06-15T16:27:04+03:00
Общество

Полицейские Самарской области нашли водителя, который сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП

Женщине потребовалась помощь медиков – ее госпитализировали
Владислав КИРСАНОВ
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Мужчина сдавал задним ходом и наехал на старушкуМужчина сдавал задним ходом и наехал на старушкуФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Полицейские Новокуйбышевска разыскали водителя, который 9 июня наехал на пенсионерку на придомовой территории на улице Дзержинского. Автомобилист сдавал задним ходом и сбил 82-летнюю женщину.

– После совершения ДТП водитель не оказал помощь пенсионерке. Вместо этого он скрылся с места аварии. Старушка сама вызвала скорую, ее госпитализировали, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Полицейские провели комплекс мер по поиску виновника. Им оказался 49-летний мужчина на автомобиле «Рено». Свою вину он признал, а бегство объяснил сильным испугом, так как в такую ситуацию он попал впервые. Суд назначил мужчине наказание в виде двух суток ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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