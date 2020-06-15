2020-06-15T16:24:38+03:00
Общество

В Самаре прокуроры помогли ввести в эксплуатацию долгострой

В ближайшее время 280 дольщиков получат свои квартиры
Владислав КИРСАНОВ
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Дом не могли ввести в эксплуатацию с 2017 годаДом не могли ввести в эксплуатацию с 2017 годаФото: Google. Карты.
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В Самаре достроили дом на улице Солнечной, который входил в единый реестр проблемных объектов. В дело вмешались прокуроры, что позволило активизировать деятельность застройщика дома № 140.

– С 2017 года застройщик ООО «Арбит Строй» имел полный пакет разрешительной документации. Меры, принятые надзорным органом, позволили завершить строительство объекта, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Министерство строительства региона неделю назад выдало разрешение на ввод дома в эксплуатацию. В ближайшее время 280 дольщиков получат свои квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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