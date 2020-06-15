В Самаре прокуроры помогли ввести в эксплуатацию долгострой
В ближайшее время 280 дольщиков получат свои квартиры
Дом не могли ввести в эксплуатацию с 2017 годаФото: Google. Карты.
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В Самаре достроили дом на улице Солнечной, который входил в единый реестр проблемных объектов. В дело вмешались прокуроры, что позволило активизировать деятельность застройщика дома № 140.
– С 2017 года застройщик ООО «Арбит Строй» имел полный пакет разрешительной документации. Меры, принятые надзорным органом, позволили завершить строительство объекта, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.
Министерство строительства региона неделю назад выдало разрешение на ввод дома в эксплуатацию. В ближайшее время 280 дольщиков получат свои квартиры.
ИСТОЧНИК KP.RU