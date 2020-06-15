2020-06-15T17:04:39+03:00
Общество

В Самаре охотятся за людьми без масок в транспорте

Гражданам напомнили, что за нарушения предусмотрен штраф
Владислав КИРСАНОВ
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Проверки обещают быть регулярными ФОТО: Администрация СамарыПроверки обещают быть регулярными ФОТО: Администрация Самары
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Администрация Самары рассказала, как в регионе следят за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. В составе проверяющих оказались руководители профильных департаментов, а также транспортных предприятий, сотрудники органы внутренних дел и добровольцы из народной дружины.

– У нас нет цели всех наказать, а есть цель максимально обезопасить людей и избежать дальнейшего распространения инфекции. Поэтому, обращаясь к самарцам, хочу еще раз призвать их быть бдительными и соблюдать все ограничительные меры, – цитирует пресс-служба городского администрации мэра Самары Елену Лапушкину.

Отмечается, что за нарушения предусмотрены серьезные штрафы. В столице региона, как и в других его частях, продолжают действовать ограничительные меры. Горожан просят без необходимости не выходить на улицу, а также соблюдать дистанцию и носить средства индивидуальной защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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