Самарцам рассказали, какие путешествия их ждут в этом году

15 Июнь 2020 2020-06-15T17:09:40+03:00

Представители туристической отрасли региона поведали, что смогут себе позволить горожане после пандемии

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Представители туристической отрасли Самарского региона рассказали, какие развлечения будут доступны горожанам и жителям области в грядущем сезоне. Новый туристический проект «Поехали!» призван рассказать всем путешественникам о возможностях, которые их ждут.

- На первом этапе, на котором сейчас находится Самарская область, разрешаются поездки по региону, на втором – перемещения по России, на третьем в область смогут приезжать и иностранные туристы, - отметил руководитель департамента туризма минкультуры региона Артур Абдрашитов в пресс-центре СОВА.

Представители туротрасли отметили, что уже сейчас путешественники могут себе позволить некоторые развлечения. Генеральный директор компании «Спутник Гермес» Наталья Денисова рассказала, что уже сейчас работает ряд речных перевозок.

- За последние дни на теплоходах побывало порядка 200 человек. 18 из них – жители других регионов, которые прибыли в Самарскую область специально, чтобы подышать речным воздухом, - уточнила она.

Правда, сейчас на теплоходах не работает общепит и даже не продают прохладительные напитки - из-за эпидемиологической ситуации. На борту есть антисептики, люди ходят в масках и соблюдают социальную дистанцию. С 23 июня начнут курсировать теплоходы «Москва» - на них жители региона смогут доплыть до столицы России.

Также в этом году с комфортом самарцы смогут путешествовать по Жигулевскому заповеднику. По маршруту Самара - Ширяево теплоходы идут не с полной загрузкой, но посетители уже сейчас могут воспользоваться туристическими маршрутами.

- Сейчас мы разрабатываем тропу на Каменную Чашу, организован туристический приют на Бахиловой Поляне, этим летом будет благоустроена территория вокруг него, - отметил директор заповедника Юрий Краснобаев.

А в «Самарской Луке» можно отправиться на прогулку на лошадях.

- Езда на лошадях имеет свои преимущества. Все туристы соблюдают дистанцию - не менее 4-5 метров. Мы берем маленькие группы. Масштабные не делаем, - рассказала директор клуба конного туризма Ирина Глинская.

ИСТОЧНИК KP.RU