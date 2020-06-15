2020-06-15T17:14:35+03:00
Происшествия

Ритуальная война продолжается? В Жигулевске снова сожгли транспорт похоронной службы

Сейчас полиция выясняет подробности случившегося
Михаил ГОРЮНОВ
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По факту ЧП сейчас полиция проводит проверку ФОТО: Подслушано в ЖигулевскеПо факту ЧП сейчас полиция проводит проверку ФОТО: Подслушано в ЖигулевскеФото: соцсети
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11 июня на территории городского кладбища в Жигулевске произошло ЧП. По словам местных жителей, там неизвестные облили бензином и подожгли автотранспорт землекопов «Спецкомбината ритуальных услуг городского округа».

- Это та самая служба, которая хоронит людей по социальным ценам. В этот раз машину подожгли в 10 часов утра, - рассказывают очевидцы происшествия в социальных сетях.

Сообщение о случившемся уже поступило в полицию. Сейчас там разбираются в обстоятельствах ЧП.

- Сейчас проверяем информацию. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, - объяснили корреспонденту «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Напомним, в ночь на 22 мая на улице Морквашинской в Жигулевске сгорели «Газель» и Peugeot муниципальной похоронной службы города. Тогда же повреждения получили еще три авто. Горожане считают, что таким образом конкуренты выражают недовольство тем, что администрация оказывает ритуальные услуги по более низким ценам и тем самым привлекает к себе большинство клиентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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