Ритуальная война продолжается? В Жигулевске снова сожгли транспорт похоронной службы

15 Июнь 2020 2020-06-15T17:14:35+03:00

По факту ЧП сейчас полиция проводит проверку ФОТО: Подслушано в Жигулевске Фото: соцсети

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11 июня на территории городского кладбища в Жигулевске произошло ЧП. По словам местных жителей, там неизвестные облили бензином и подожгли автотранспорт землекопов «Спецкомбината ритуальных услуг городского округа».

- Это та самая служба, которая хоронит людей по социальным ценам. В этот раз машину подожгли в 10 часов утра, - рассказывают очевидцы происшествия в социальных сетях.

Сообщение о случившемся уже поступило в полицию. Сейчас там разбираются в обстоятельствах ЧП.

- Сейчас проверяем информацию. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, - объяснили корреспонденту «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Напомним, в ночь на 22 мая на улице Морквашинской в Жигулевске сгорели «Газель» и Peugeot муниципальной похоронной службы города. Тогда же повреждения получили еще три авто. Горожане считают, что таким образом конкуренты выражают недовольство тем, что администрация оказывает ритуальные услуги по более низким ценам и тем самым привлекает к себе большинство клиентов.

ИСТОЧНИК KP.RU