Ритуальная война продолжается? В Жигулевске снова сожгли транспорт похоронной службы
11 июня на территории городского кладбища в Жигулевске произошло ЧП. По словам местных жителей, там неизвестные облили бензином и подожгли автотранспорт землекопов «Спецкомбината ритуальных услуг городского округа».
- Это та самая служба, которая хоронит людей по социальным ценам. В этот раз машину подожгли в 10 часов утра, - рассказывают очевидцы происшествия в социальных сетях.
Сообщение о случившемся уже поступило в полицию. Сейчас там разбираются в обстоятельствах ЧП.
- Сейчас проверяем информацию. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, - объяснили корреспонденту «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Напомним, в ночь на 22 мая на улице Морквашинской в Жигулевске сгорели «Газель» и Peugeot муниципальной похоронной службы города. Тогда же повреждения получили еще три авто. Горожане считают, что таким образом конкуренты выражают недовольство тем, что администрация оказывает ритуальные услуги по более низким ценам и тем самым привлекает к себе большинство клиентов.
ИСТОЧНИК KP.RU