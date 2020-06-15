Более 600 человек в Самарской области остаются под наблюдением врачей по коронавирусу

15 Июнь 2020 2020-06-15T17:19:52+03:00

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал, какое количество анализов проведено в регионе, а также о том, сколько жителей области остаются под медицинским наблюдением в связи с подозрением на инфекцию.

– За минувшие сутки в области сделано 3020 тестов на COVID-19. Всего их было проведено 227 548. Под взором медиков остаются 608 человек, – говорится в сообщении.

Всего в Самарской области 3910 заболевших коронавирусом, за последние сутки выявили еще 106 новых пациентов. По числу зараженных лидирует Самара. 1931 человек выздоровел и был выписан из больниц. Еще 49 человек спасти не удалось – они скончались. Сегодня, 15 июня, стало известно о смерти троих пациентов. Это две пожилые женщины и пенсионер. В области продолжают действовать ограничительные меры. Они продлятся минимум до завтра, 16 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU