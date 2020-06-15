2020-06-15T17:24:15+03:00
Общество

В Самарской области случаев пневмонии стало больше на 24%

При этом заболеваемость ОРВИ снизилась по сравнению с средними многолетними значениями
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
Поделиться:
Комментарии: comments2
Пневмоний в регионе стало большеПневмоний в регионе стало больше
Изменить размер текста:

В Самарской области заболеваемость пневмонией выросла на 24% по сравнению со средними многолетними значениями. При этом с начала года снизилось число случаев ОРВИ в регионе. Это важный показатель, который анализируют для того, чтобы понять, можно ли снимать ограничения и как это делать. При этом есть и другие объяснения росту числа случаев пневмонии. И это - качество диагностики.

Как рассказали на заседании оперативного штаба, основной рост сегодня фиксируют со второй недели апреля. В это время практически всем пациентам, которые поступали с признаками ОРВИ, стали делать компьютерную томографию.

- Это исследование позволяет более точно диагностировать пневмонию, чем стандартные виды диагностики, применяемые в предыдущие периоды, - объяснили в оперштабе.

Получается, что раньше у тех, кто страдал ОРВИ, просто не всегда выявляли пневмонию. Более того, не все обнаруженные случаи пневмонии - коронавирусные.

Пока что не известно, какие новые смягчения ограничений получится ввести. Сейчас все предложения на столе у руководства из Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самарской области случаев пневмонии стало больше на 24%
Более 600 человек в Самарской области остаются под наблюдением врачей по коронавирусу
Ритуальная война продолжается? В Жигулевске снова сожгли транспорт похоронной службы
Самарцам рассказали, какие путешествия их ждут в этом году
В Самаре охотятся за людьми без масок в транспорте
ПСБ запускает конкурс для предпринимателей
В Самаре прокуроры помогли ввести в эксплуатацию долгострой
Полицейские Самарской области нашли водителя, который сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП
В Самаре учитель ударил школьника по лицу за то, что тот сидел на подоконнике
Иностранец из Омска попытался подкупить самарского полицейского
В Самаре обнаружили неожиданное осложнение пандемии коронавируса
В Самарской области на ходу загорелся грузовик