В Самарской области случаев пневмонии стало больше на 24%

15 Июнь 2020 2020-06-15T17:24:15+03:00

При этом заболеваемость ОРВИ снизилась по сравнению с средними многолетними значениями

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В Самарской области заболеваемость пневмонией выросла на 24% по сравнению со средними многолетними значениями. При этом с начала года снизилось число случаев ОРВИ в регионе. Это важный показатель, который анализируют для того, чтобы понять, можно ли снимать ограничения и как это делать. При этом есть и другие объяснения росту числа случаев пневмонии. И это - качество диагностики.

Как рассказали на заседании оперативного штаба, основной рост сегодня фиксируют со второй недели апреля. В это время практически всем пациентам, которые поступали с признаками ОРВИ, стали делать компьютерную томографию.

- Это исследование позволяет более точно диагностировать пневмонию, чем стандартные виды диагностики, применяемые в предыдущие периоды, - объяснили в оперштабе.

Получается, что раньше у тех, кто страдал ОРВИ, просто не всегда выявляли пневмонию. Более того, не все обнаруженные случаи пневмонии - коронавирусные.

Пока что не известно, какие новые смягчения ограничений получится ввести. Сейчас все предложения на столе у руководства из Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU