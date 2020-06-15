Дмитрий Азаров - выпускникам, получившим аттестаты: Вы – будущее нашей страны!

15 Июнь 2020 2020-06-15T18:24:16+03:00

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Губернатор Дмитрий Азаров поздравил выпускников в Самарской области с окончанием школы и получением аттестатов. Он пожелал ребятам успехов и счастья.

- Вы – будущее нашей страны, которая имеет славную историю, и, уверен, благодаря вам имеет светлое будущее. Вы талантливы, энергичны, вас интересует все вокруг. Вы хотите докопаться до истины, дойти до конца в реализации ваших намерений. Пусть так и будет, никогда не опускайте руки, - обратился губернатор региона к школьникам.

Он подчеркнул, что сегодня перед ребятами большой выбор возможностей. Сейчас им нужно выбрать свой путь, подготовиться к ЕГЭ. Кстати, экзамены в этом году будут проводиться только для приема в вузы - те, кто выбрал для себя другой путь, могут уже получить аттестат со средними годовыми оценками.

ИСТОЧНИК KP.RU