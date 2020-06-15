Организаторы рассказали, как в Самаре пройдет Метафест в 2020 году

15 Июнь 2020 2020-06-15T20:44:06+03:00

Фестиваль не планируют отменять и если и будут переносить, то только на год

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В Самаре организаторы рассказали, какая судьба ждет фестиваль всего живого Метафест в 2020 году. Он ежегодно с 2007 года проходил в августе на Мастрюковских озерах, в этот раз его надеются провести в те же даты, 21-23 августа, без переносов и отмены. Организаторы особенно отметили, что ни за что не пойдут в онлайн, так как это убьет весь дух мероприятия.

- У “Метафеста” есть один большой плюс в нынешней ситуации. Это фестиваль, который каждый год делаем своими руками мы с вами. Он не связан со сложными бюджетными цепочками, иностранными партнёрами и длинными системами договорённостей, - сообщили организаторы в группе в Инстаграме. Они отметили, что благодаря этому смогут максимально быстро перестроиться и все организовать буквально своими руками.

При этом они отметили, что сейчас не открывают предпродажу билетов, так как не могут ничего обещать. Ситуация меняется стремительно и им просто не хочется брать на себя дополнительных обязательств.

- Мы будем делать все для того, чтобы он был и был на Поляне в привычном нам традиционном формате. Конечно, будут учтены и все продиктованные временем ограничения, - отмечают авторы мероприятия.

Информация о том, удастся ли провести фестиваль, появится не позже 3 августа. При этом менять даты организаторы не будут: если 21-23 фестиваль провести не удастся, то его перенесут на следующий год. Однако пока те, кто отвечает за проведение мероприятия, верят, что ситуация станет лучше, а гектары фестивального парка точно подойдут для того, чтобы держать социальную дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU