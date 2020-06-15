2020-06-15T21:23:39+03:00
Общество

Два ограничения готовы снимать в Самаре в среду

В оперативном штабе хотят разрешить людям заниматься спортом, а магазинам работать
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Самарцы ждут, что им еще разрешатСамарцы ждут, что им еще разрешатФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области готовы снять еще два ограничения. Об этом стало известно на заседании оперативного штаба региона 15 июня 2020 года. Губернатор отметил, что есть ряд причин, по которым такое смягчение режима вводить можно. Участники штаба обсудили, какие ограничения можно снять и как предложить это Роспотребнадзору.

Остановились на том, что можно смягчить еще два ограничения: разрешить работать всем магазинам независимо от площади и позволить людям заниматься спортом на открытых площадках. Пока что тренироваться могут только члены сборных и спортивных профессиональных команд. Им разрешено делать это хоть на открытых, хоть на закрытых полях.

Также в список внесли некоторые другие ограничения, с которыми можно попрощаться. Подумать над этим должен Роспотребнадзор. Текущий режим ограничений действует до 16 июня, потом губернатору придется принять новое решение: продлить режим самоизоляции, отказаться от него, снять только ряд ограничений. Постановление скорее всего появится 16 июня, чтобы жители знали, что их ждет 17 числа.

Кроме того, Дмитрий Азаров попросил глав муниципалитетов жестче контролировать соблюдением масочного режима, особенно в общественном транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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