Военные рассказали о фишке Парада Победы в Самаре в 2020 году

16 Июнь 2020 2020-06-15T22:38:25+03:00

В Самаре в колонну военной техники встанет танк с надписью "На Берлин"

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Военные рассказали, чем запомнится зрителем Парад Победы в Самаре в 2020 году. Колонну военной техники на торжественном прохождении площади имени Куйбышева 24 июня 2020 года возглавит легендарный танк Т-34. Он проедет раньше современных военных машин.

Танк уже начали готовить к параду. Его проверят с технической точки зрения, обновят внешний вид, а на корпус нанесут надпись "На Берлин". Всего в прохождении примут участие 30 раритетных машин и больше 50 единиц военной техники ЦВО. Жители смогут увидеть оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер - М" и танки Т-72БЗ, зенитный ракетный комплекс С-300. Во время парада над площадью пролетит военная авиация: бомбардировщики, истребители и вертолеты самарского аэроклуба ЦСКА.

По площади прошагают 1700 военнослужащих. Расписание парада будет немаленьким, вечером также прогремит салют. При подготовке к параду, как рассказали военные, соблюдаются все правила и санитарные нормы, о безопасности участников строго заботятся.

ИСТОЧНИК KP.RU