Военные рассказали о фишке Парада Победы в Самаре в 2020 году
Военные рассказали, чем запомнится зрителем Парад Победы в Самаре в 2020 году. Колонну военной техники на торжественном прохождении площади имени Куйбышева 24 июня 2020 года возглавит легендарный танк Т-34. Он проедет раньше современных военных машин.
Танк уже начали готовить к параду. Его проверят с технической точки зрения, обновят внешний вид, а на корпус нанесут надпись "На Берлин". Всего в прохождении примут участие 30 раритетных машин и больше 50 единиц военной техники ЦВО. Жители смогут увидеть оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер - М" и танки Т-72БЗ, зенитный ракетный комплекс С-300. Во время парада над площадью пролетит военная авиация: бомбардировщики, истребители и вертолеты самарского аэроклуба ЦСКА.
По площади прошагают 1700 военнослужащих. Расписание парада будет немаленьким, вечером также прогремит салют. При подготовке к параду, как рассказали военные, соблюдаются все правила и санитарные нормы, о безопасности участников строго заботятся.
ИСТОЧНИК KP.RU