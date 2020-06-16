В Самаре ветеран войны наконец-то получит дачный участок

16 Июнь 2020 2020-06-15T23:06:42+03:00

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В Самаре может благополучно решиться вопрос с выделением дачного участка ветерану Великой Отечественной войны Константину Жижину. Мужчина до этого жаловался на департамент градостроительства: в ведомстве ему не согласовали выделение участка в черте города без проведения торгов, хотя он имел на это право, как участник войны. Участок мужчина выбрал на "Горелом Хуторе".

Как рассказал депутат Александр Хинштейн, этот вопрос удалось решить и сейчас департамент прислал документ о том, что участок предварительно согласован. Сейчас осталось только оформить постановку участка на кадастровый учет и зарегистрировать право собственности. Это должно занять не более двух месяцев, считают в департаменте.

Остается надеяться, что участок все-таки достанется ветерану в год празднования 75-летия Победы. И он сможет воспользоваться им уже в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU