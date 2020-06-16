2020-06-16T09:31:14+03:00
Общество

В страшном ДТП в Самарской области погиб девятилетний мальчик

На трассе съехала в кювет и перевернулась «Калина»
Владислав КИРСАНОВ
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В деталях происшествия будут разбираться правоохранителиВ деталях происшествия будут разбираться правоохранителиФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Вчера, 15 июня, в Самарской области произошло страшное ДТП. На трассе под Сызранью вылетела с дороги и перевернулась легковушка. В момент аварии в автомобиле находилось четверо пассажиров, двое из которых – дети.

– К сожалению, не удалось спасти девятилетнего мальчика. Он скончался в больнице. Кроме того, пострадала годовалая девочка, а также 39-летний мужчина и 36-летняя женщина. Погибший ребенок не был в детском кресле, а был пристегнут обычным ремнем безопасности, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии, автомобиль превысил скорость, не справился с управлением, после чего съехал в кювет и несколько раз перевернулся. Разбираться во всех деталях трагедии предстоит сотрудникам ГИБДД. Они напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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