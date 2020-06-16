2020-06-16T09:42:48+03:00
Общество

В Самарской области ожидается аномальная жара

Столбик термометра поднимется до 30 градусов
Владислав КИРСАНОВ
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К концу недели ожидается похолоданиеК концу недели ожидается похолоданиеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Приволжском УГМС рассказали, какую погоду ждать жителям Самарской области в ближайшие дни. Так, сегодня, 16 июня, в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Воздух прогреется до 28 градусов.

– Еще жарче будет в среду. Несмотря на то, что в ночное время столбик термометра опустится до 14 градусов, днем будет ясно и жарко – +30 °C, – сообщают синоптики.

В четверг, 18 июня, жаркая погода сохранится, однако придут порывистые ветра, а также возможны дождь и гроза. К концу недели ожидается более прохладная погода. Температура понизится из-за полярного воздуха, который придет в регион. Средняя температура в середине июня выше нормы на 2 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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