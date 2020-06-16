Самарские судебные приставы рассказали, могут ли взыскивать долги за счет «президентских» выплат на детей

16 Июнь 2020 2020-06-16T11:15:54+03:00

10 тысяч рублей, которые государство перечислило за каждого ребенка этой весной, приставам "не подвластны" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В России на федеральном уровне внесли изменения в работу службы судебных приставов (ССП), связано это с пандемией коронавируса и необходимостью поддержать экономику, предпринимателей и самых обычных жителей страны.

- Теперь судебные приставы могут приостановить полностью или частично исполнительное производство в отношении должника, правда, речь идет только о тех, на кого распространяется мораторий на возбуждение дел о банкротстве, - рассказали корреспондентам «КП-Самара» в региональном Управлении службы судебных приставов.

К числу таких отраслей, на которые мораторий распространяется, относятся системообразующие и стратегические предприятия, плюс организации, по которым сильнее всего ударил режим самоизоляции, введенный из-за распространения коронавируса - к примеру, туристические и авиакомпании.

- Кроме того, внесены поправки в статью, которая определяет, на какие виды доходов судебные приставы могут обратить взыскание, а на какие - нет, - говорят в ведомстве. - К примеру, по закону теперь долги нельзя списать за счет единовременных выплат в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка, которые выплачивались этой весной.

Не взимают долги и с других соцвыплат: к примеру, с пособий по потере кормильца или с других единовременных перечислений.

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ИСТОЧНИК KP.RU