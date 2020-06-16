В Тольятти парень взял на прокат велосипед и продал его

16 Июнь 2020 2020-06-16T11:16:39+03:00

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В конце мая в Тольятти в одном из отделов проката спортивного инвентаря произошло мошенничество. 30-летний сотрудник предоставил местному жителю иностранный велосипед в обмен на документ с персональными данными. Но когда время аренды истекло, телефон мужчины оказался выключен.

– Правоохранители легко установили личность и местонахождение злоумышленника. В результате был задержан 29-летний местный житель. Он признал свою вину, а также рассказал, что велосипед сдал в ломбард. Деньги потратил по собственному усмотрению, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

В настоящее время правоохранители предпринимают меры к розыску похищенного имущества. Подозреваемому же грозит тюремное заключение за мошенничество. Максимальная санкция подразумевает два года за решеткой.

ИСТОЧНИК KP.RU