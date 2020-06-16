В Самаре памятник-самолет может оказаться на новом месте

16 Июнь 2020 2020-06-16T11:21:16+03:00

Жители предложили разместить его на пересечении Московского шоссе и Луначарского ФОТО: Твиттер Александра Хинштейна Фото: Twitter.com

Изменить размер текста: A A

Памятник самолет МиГ-15, находящийся на закрытой воинской части на улице Ерошевского в Самаре, может оказаться на новом месте. Соответствующую инициативу выдвинул депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

– Обсудил этот вопрос с главой Самары Еленой Лапушкиной. Она высказалась за. Место установки обсудим вместе с жителями города. Для реализации проекта будем искать внебюджетные источники, – написал Хинштейн в своем аккаунте в твиттере.

Некоторые жители города предложили установить памятник, который нигде не учтен, на кольце Московского шоссе и улицы Луначарского. В ином случае монументу грозит уничтожение. Отметим, что на месте бывшей воинской части запланировано строительство школы.

ИСТОЧНИК KP.RU