Стало известно, как экс-замначальника Куйбышевской железной дороги экономил на ремонте своего Porsche

16 Июнь 2020 2020-06-16T10:23:33+03:00

Дмитрия Атякина задержали в октябре 2019 года Фото: кадр с оперативного видео

По версии следствия, расходы по содержанию своего автопарка Дмитрий Атякин переложил на своего работодателя

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В уголовном деле бывшего заместителя топ-менеджера Куйбышевской железной дороги появились новые эпизоды. Напомним, ранее следователи подозревали Дмитрия Атякина в получении взятки в 1,2 млн рублей (за это его и задержали в октябре прошлого года), потом "всплыли" новые эпизоды взяточничества на сумму 5,5 млн рублей. Также силовикам стало известно, что коммерсанты оплачивали "коммуналку" в доме, где жила семья Атякина взамен на ответные услуги.

Но и это еще не все. Недавно было возбуждено новое уголовное дело - на сей раз по статье 285 УК РФ "Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы".

- С 2016 по 2019 год он организовал обслуживание и ремонт личного автомобиля Porsche Cayenne, плюс Toyota Avensis, на котором ездила его супруга, за счет средств Куйбышевской железной дороги, выдавая дорогостоящий автопарк своей семьи за служебный автотранспорт железной дороги, - рассказала корреспонденту "КП-Самара" помощник Куйбышевского транспортного прокурора Кристина Кулик.

Сейчас ущерб по этому эпизоду оценивают в 600 тысяч рублей, но подсчеты продолжаются, расследование еще не окончено.

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ИСТОЧНИК KP.RU