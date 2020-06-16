В Самарской области 6 вагонов придется ремонтировать заново из-за нарушений, допущенных при предыдущем ремонте

16 Июнь 2020 2020-06-16T10:52:40+03:00

Прокурорская проверка показала, что подрядчик мог "пропустить" дефекты, что крайне небезопасно

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Сотрудники Куйбышевской транспортной прокуратуры внесли представление в адрес руководства ООО "Техкомлекс", которое отвечало за ремонт железнодорожного транспорта. Надзорное ведомство пришло к выводу, что упущения и недосмотры при ремонте составов могли привести к новым поломкам и даже трагедиям.

- На предприятии не проводилась вибродиагностика колесных пар, которая помогает обнаружить дефекты и неисправности, плюс использовались деформированные смотровые крышки колесных пар, - рассказала корреспондентам "КП-Самара" помощник Куйбышевского транспортного прокурора Кристина Кулик. -

Как говорят в прокуратуре, после их проверки на дополнительный ремонт пришлось вернуть 6 вагонов, 32 колесные пары, и 3 смотровые крышки.

Сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности сотрудников, которые допустили нарушения и руководство конторы, которое не проконтролировало работу своих сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU