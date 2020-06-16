2020-06-16T12:27:13+03:00
Происшествия

В Чапаевске Феодосий Богомолов прямо на улице изнасиловал 14-летнюю девочку

Молодого человека признали виновным и отправили его за решетку на 12 лет
Михаил ГОРЮНОВ
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Парня отправили в колонию на 12 летПарня отправили в колонию на 12 летФото: соцсети
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В Чапаевске осудили 21-летнего Феодосия Богомолова. Молодого человека признали виновным сразу в нескольких преступлениях. Все они были совершены в отношении 14-летней девочки.

- Летом 2019 года Богомолов, находясь на одной из улиц города, совершил изнасилование и действия сексуального характера в отношении ранее ему незнакомой 14-летней девочки, - рассказывают в СУ СК России по Самарской области.

Чтобы жертва не сбежала, молодой человек угрожал ей убийством. В итоге его обвинили сразу по трем статьям УК РФ - 131, 132 и 119.

В суде вина Феодосия была полностью доказана. Ему назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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