В Чапаевске Феодосий Богомолов прямо на улице изнасиловал 14-летнюю девочку
В Чапаевске осудили 21-летнего Феодосия Богомолова. Молодого человека признали виновным сразу в нескольких преступлениях. Все они были совершены в отношении 14-летней девочки.
- Летом 2019 года Богомолов, находясь на одной из улиц города, совершил изнасилование и действия сексуального характера в отношении ранее ему незнакомой 14-летней девочки, - рассказывают в СУ СК России по Самарской области.
Чтобы жертва не сбежала, молодой человек угрожал ей убийством. В итоге его обвинили сразу по трем статьям УК РФ - 131, 132 и 119.
В суде вина Феодосия была полностью доказана. Ему назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU