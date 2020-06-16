2020-06-16T12:30:50+03:00
Общество

Стало известно, сколько в жителей Самарской области лечатся от коронавируса амбулаторно

Все они переносят легкую или бессимптомную форму заболевания
Владислав КИРСАНОВ
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697 человек лечатся амбулаторно697 человек лечатся амбулаторноФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса рассказал, сколько жителей региона находятся на амбулаторном лечении. Всего в Самарской области 3980 зараженных, 1942 из них выздоровели и были выписаны, еще 50 – скончались.

– 697 человек из Самарской области проходят амбулаторное лечение. Это означает, что у них легкая или бессимптомная форма заболевания. 1291 человек находится на стационарном лечении, – говорится в сообщении.

За минувшие сутки было проведено 4574 исследования на COVID-19, их общее число достигло 232 122 теста. Под медицинским наблюдением остаются 644 человека.

Напомним, что сегодня, 16 июня, стало известно еще о 70 новых случаях заболевания коронавирусом. Большую часть зараженных выявили в Самаре и Тольятти. Кроме того, еще один пациент не смог побороть COVID-19. Это 45-летний мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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