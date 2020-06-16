2020-06-16T14:05:06+03:00
Происшествия

В Самаре водитель легковушки сбил девушку на пешеходном переходе и попал на видео

Пострадавшую с травмой головы увезли в больницу
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Очевидцы засняли момент ДТПОчевидцы засняли момент ДТПФото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

В понедельник, 15 июня, примерно в 17-20 в Кировском районе областной столицы произошло серьезное ДТП. 37-летний водитель ВАЗ-21144 на проспекте Металлургов сбил 16-летнюю девочку.

- Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия подросток получила травму головы, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Пострадавшую бригадой скорой помощи доставили в больницу. Отметим, что очевидцы смогли запечатлеть момент столкновения на видео. Сейчас по факту ДТП полицейские проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

В Самаре девочку сбили на пешеходном переходе.Смотреть с 1 мин. 18 сек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самарской области режим самоизоляции продлили до 23 июня
В Самаре водитель легковушки сбил девушку на пешеходном переходе и попал на видео
Стало известно, сколько в жителей Самарской области лечатся от коронавируса амбулаторно
В Чапаевске Феодосий Богомолов прямо на улице изнасиловал 14-летнюю девочку
В Самарской области на неделю перекроют дороги рядом с пл. Куйбышева
Медики раскрыли причины смерти еще одного человека с коронавирусом в Самарской области
Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 70 человек в Самарской области
В Самарской области 6 вагонов придется ремонтировать заново из-за нарушений, допущенных при предыдущем ремонте
Число погибших от коронавируса в Самарской области достигло 50 человек
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 16 июня 2020 года: подтвердились 70 случаев
Стало известно, как экс-замначальника Куйбышевской железной дороги экономил на ремонте своего Porsche
В Самаре памятник-самолет может оказаться на новом месте
В Тольятти парень взял на прокат велосипед и продал его
Самарские судебные приставы рассказали, могут ли взыскивать долги за счет «президентских» выплат на детей
В Самарской области в столкновении двух иномарок погиб мужчина
В Самарской области ожидается аномальная жара
В страшном ДТП в Самарской области погиб девятилетний мальчик