В Самаре водитель легковушки сбил девушку на пешеходном переходе и попал на видео
В понедельник, 15 июня, примерно в 17-20 в Кировском районе областной столицы произошло серьезное ДТП. 37-летний водитель ВАЗ-21144 на проспекте Металлургов сбил 16-летнюю девочку.
- Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия подросток получила травму головы, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Пострадавшую бригадой скорой помощи доставили в больницу. Отметим, что очевидцы смогли запечатлеть момент столкновения на видео. Сейчас по факту ДТП полицейские проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
В Самаре девочку сбили на пешеходном переходе.Смотреть с 1 мин. 18 сек.
ИСТОЧНИК KP.RU