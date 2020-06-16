В Самаре водитель легковушки сбил девушку на пешеходном переходе и попал на видео

16 Июнь 2020 2020-06-16T14:05:06+03:00

Пострадавшую с травмой головы увезли в больницу

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В понедельник, 15 июня, примерно в 17-20 в Кировском районе областной столицы произошло серьезное ДТП. 37-летний водитель ВАЗ-21144 на проспекте Металлургов сбил 16-летнюю девочку.

- Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия подросток получила травму головы, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Пострадавшую бригадой скорой помощи доставили в больницу. Отметим, что очевидцы смогли запечатлеть момент столкновения на видео. Сейчас по факту ДТП полицейские проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

В Самаре девочку сбили на пешеходном переходе.Смотреть с 1 мин. 18 сек.

ИСТОЧНИК KP.RU