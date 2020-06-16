Под Самарой откопали первый погребальный комплекс именьковской культуры

16 Июнь 2020 2020-06-16T15:02:04+03:00

Открытие очень заинтересовало ученых, находки теперь передадут в музей им. Алабина

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В Самарской области нашли первый погребальный комплекс древней именьковской культуры. Его при раскопках обнаружила экспедиция под руководством старшего научного сотрудника, к.и.н. Павла Барынкина. Раскопки на селище Жигулевск II начали осенью 2019 года. И сделали открытие!

- С 30-х годов прошлого века археологи изучают именьковскую культуру (она получила название по наиболее изученному городищу, где жили представители этой культуры, у села Именьково), расположенную на территории Среднего Поволжья. Сейчас найдено около 800 поселений, три из которых около Жигулевска. Но вот погребальный комплекс на территории области найден впервые, - рассказали руководители экспедиции.

В погребении нашли много массового материала - кости и фрагменты керамики. Но есть и ряд индивидуальных находок, которые передадут в музей им. Алабина. Это и украшения из бронзы, металлическая застежка для одежды, каменный молот и два камня-подставки.

Также во время раскопок нашли погребение с кремированными останками. Среди костей - четыре мелких оплавленных фрагмента предметов, сделанных из цветного металла.

Сейчас ученым предстоит исследовать находки. Возможно, вещи расскажут что-то новое о технологиях, которые использовали древние люди, их пристрастиях в еде.

ИСТОЧНИК KP.RU