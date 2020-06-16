2020-06-16T15:50:59+03:00
Общество

Стала известна новая дата распределения свободных мест в детсады Самары

Этот процесс перенесли на более поздний срок
Анастасия ФИЛАТОВА
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Распределение мест в детские сады в Самаре пройдет 25 июняРаспределение мест в детские сады в Самаре пройдет 25 июняФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Стала известна новая дата распределения свободных мест в детские сады в Самаре. Ранее планировалось сделать это 16 июня, но теперь процесс перенесли на конец месяца.

- Распределение свободных мест в муниципальные дошкольные образовательные учреждения на 2020-2021 учебный год планируется начать 25 июня, - сообщили в соцсетях представители департамента образования Самары.

Напомним, что распределение мест пройдет в автоматизированном порядке. Родителям советуют до 24 июня перепроверить все данные, которые они указали в заявлениях. Сделать это можно на портале образовательных услуг es.asurso.ru либо es2p.asurso.ru (раздел «Поиск заявлений»). При обнаружении неточностей родителям малышей нужно будет обратиться в МФЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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