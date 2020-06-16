Стала известна новая дата распределения свободных мест в детсады Самары
Стала известна новая дата распределения свободных мест в детские сады в Самаре. Ранее планировалось сделать это 16 июня, но теперь процесс перенесли на конец месяца.
- Распределение свободных мест в муниципальные дошкольные образовательные учреждения на 2020-2021 учебный год планируется начать 25 июня, - сообщили в соцсетях представители департамента образования Самары.
Напомним, что распределение мест пройдет в автоматизированном порядке. Родителям советуют до 24 июня перепроверить все данные, которые они указали в заявлениях. Сделать это можно на портале образовательных услуг es.asurso.ru либо es2p.asurso.ru (раздел «Поиск заявлений»). При обнаружении неточностей родителям малышей нужно будет обратиться в МФЦ.
ИСТОЧНИК KP.RU