Стала известна новая дата распределения свободных мест в детсады Самары

16 Июнь 2020 2020-06-16T15:50:59+03:00

Этот процесс перенесли на более поздний срок

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Стала известна новая дата распределения свободных мест в детские сады в Самаре. Ранее планировалось сделать это 16 июня, но теперь процесс перенесли на конец месяца.

- Распределение свободных мест в муниципальные дошкольные образовательные учреждения на 2020-2021 учебный год планируется начать 25 июня, - сообщили в соцсетях представители департамента образования Самары.

Напомним, что распределение мест пройдет в автоматизированном порядке. Родителям советуют до 24 июня перепроверить все данные, которые они указали в заявлениях. Сделать это можно на портале образовательных услуг es.asurso.ru либо es2p.asurso.ru (раздел «Поиск заявлений»). При обнаружении неточностей родителям малышей нужно будет обратиться в МФЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU