Первое online-открытие: Matreshka Plaza приглашает самарцев познакомиться с новым медицинским центром
Жителей Самары и области приглашают на online-открытие нового центра Matrёshka Plaza на улице Льва Толстого, 96 уже завтра, 17 июня, в 13:00.
Присоединиться к мероприятию можно по ссылке. За предварительную регистрацию гостей ждет подарок - ценный сертификат на все услуги в новом центре.
Открытие центра пройдет в необычном формате - онлайн / Фото: Matrёshka Plaza
Сотрудники Matrёshka Plaza организуют виртуальную экскурсию для гостей, расскажут об услугах медицинского центра, а также проведут интересные интерактивы - увлекательную online-игру «Капитан Очевидность» с розыгрышем суперпризов.
В медцентре установлено современное оборудование / Фото: Matrёshka Plaza
Подробную информацию об открытии нового медицинского центра Matrёshka Plaza смотрите на официальном сайте и в социальной сети Instagram.
ИСТОЧНИК KP.RU