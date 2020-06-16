40-летняя жительница Новокуйбышевска может сесть в тюрьму на 20 лет

16 Июнь 2020 2020-06-16T16:49:09+03:00

Подозреваемая не первый раз попадается на незаконном обороте наркотиков

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Полицейские Новокуйбышевска задержали 40-летнюю местную жительницу, которая, по их информации, могла быть причастна к незаконному сбыту наркотиков. Она была задержана во дворе дома на Ленинградской. При себе женщина хранила 0,77 граммов запрещенных веществ.

– В ходе обыска в квартире задержанной было обнаружено еще 6,85 граммов наркотиков. Все это предполагалось для продажи. Подозреваемая не впервые попадает в поле зрения сотрудников. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи подразумевает срок от 10 до 20 лет тюрьмы. Сейчас все материалы переданы в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU