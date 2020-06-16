Рабочие приступили к внутренней чистовой отделке в школе в «Новой Самаре»

16 Июнь 2020 2020-06-16T16:29:59+03:00

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В областной столице в микрорайоне «Новая Самара» продолжается строительство трехэтажной школы на 1200 мест. Во вторник, 16 июня, стройплощадку посетила глава города Елена Лапушкина.

- Работы идут в плановом режиме. Строительство ведут две подрядные организации, одна из которых занимается благоустройством территории и внутренней чистовой отделкой, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

Сейчас рабочие штукатурят лестничные марши. В здании уже готовы стояки отопления в блоках А, Б и В, а также почти полностью выполнена гидроизоляция крыши. Здание должны ввести в эксплуатацию в конце 2020 года.

Отметим, что на первом этаже школы разместятся гардеробы, медпункт и административные помещения, а также пищеблок и учебно-спортивный комплекс. На втором - актовый зал на 600 мест со сценой и артистической костюмерной, а еще библиотека.

ИСТОЧНИК KP.RU